В Барнауле большинство трудящихся готовы бесплатно выполнять не свою работу

Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, насколько в Барнауле работающие лояльны к выполнению обязанностей вне должностной инструкции.