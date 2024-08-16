В Барнауле большинство трудящихся готовы бесплатно выполнять не свою работу

Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, насколько в Барнауле работающие лояльны к выполнению обязанностей вне должностной инструкции.
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