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RT Russia

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В Госдуме рассказали о новых схемах финансовых пирамид

В Госдуме рассказали о новых схемах финансовых пирамид

Рост числа финансовых пирамид, связанных с оформлением кредитов, указывает на эволюцию мошеннических схем, направленных на извлечение выгоды из доверчивости граждан, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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