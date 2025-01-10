В Госдуме рассказали о новых схемах финансовых пирамид

Рост числа финансовых пирамид, связанных с оформлением кредитов, указывает на эволюцию мошеннических схем, направленных на извлечение выгоды из доверчивости граждан, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.