Медведев: технику НАТО уничтожат везде, откуда она наносит удары по РФ

Техника и специалисты стран Североатлантического альянса, которые одобрили удары своим оружием по территории России, будут уничтожатся как на территории Украины, так и на территории других стран, откуда будут наноситься удары по РФ.
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