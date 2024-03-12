Европа оказалась на грани продовольственного кризиса

Европу ожидает продовольственный кризис, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что причин тому несколько, и в первую очередь это феномен Эль-Ниньо, который принес в прошлом году засуху, а в 2024-м может разыграться с новой силой.
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