Как Россия, Китай и Запад борются за Арктику

Значение Петербурга как «ворот в Заполярье» резко растет. Во вторник в Москве состоится Первое заседание Морской коллегии России, которая была создана две недели назад по указу президента РФ Владимира Путина.
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