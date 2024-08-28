Как отметят День Конституции в Мангистау

В Мангистауской области ко Дню Конституции будет организовано более 90 культурных мероприятий. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель отдела областного управления культуры, развития языков и архивного дела Асем Аширова.
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