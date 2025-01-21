Конгрессмен Надлер раскритиковал Маска за жест, похожий на нацистское приветствие

Член палаты представителей от Демократической партии в штате Нью-Йорк Джерри Надлер резко раскритиковал миллиардера Илона Маска, который, празднуя инаугурацию Дональда Трампа, вскинул правую руку в жесте, похожем на нацистское приветствие.
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