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Укроиниць знает толк в укроиньцях, или... отсроченная победа?...

Укроиниць знает толк в укроиньцях, или... отсроченная победа?...

  Ну то есть уже даже пропагандоны своим адептам в лицо говорят, что украина проиграет. Но перемога ТЕПЕРЬ в том, что москали будут их кормить.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Читаю даже в Национальной библиотеке . Изредка. Так только там его и вижу, как крупного современного литератора. Почти единственного в РФ.   Я и спросил  - жид, что ли? Сэмэн, Вы тоже? Судя по непонятливости Вашей.
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1 д.
Сергей Солодовников
Это Фейк - ЛЮДИ. Не поддавайтесь на провокации. Это какая то  бандеровская сука написала.
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1 д.
алексей миронов
А видос с Прилепиным - это тоже ФЕЙК?
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1 д.

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