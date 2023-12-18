Ну то есть уже даже пропагандоны своим адептам в лицо говорят, что украина проиграет. Но перемога ТЕПЕРЬ в том, что москали будут их кормить.
Укроиниць знает толк в укроиньцях, или... отсроченная победа?...
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Читаю даже в Национальной библиотеке . Изредка. Так только там его и вижу, как крупного современного литератора. Почти единственного в РФ. Я и спросил - жид, что ли? Сэмэн, Вы тоже? Судя по непонятливости Вашей.
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1 д.
Сергей Солодовников
Это Фейк - ЛЮДИ. Не поддавайтесь на провокации. Это какая то бандеровская сука написала.
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1 д.
алексей миронов
А видос с Прилепиным - это тоже ФЕЙК?
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1 д.
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