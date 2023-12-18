Укроиниць знает толк в укроиньцях, или... отсроченная победа?...

АС

Анатолий Страшко

Читаю даже в Национальной библиотеке . Изредка. Так только там его и вижу, как крупного современного литератора. Почти единственного в РФ. Я и спросил - жид, что ли? Сэмэн, Вы тоже? Судя по непонятливости Вашей.