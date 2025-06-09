Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Сын священника

Сын священника

Рассказ о маршале Александре Василевском Дверца Список советских вождей, оставивших Церковь, возглавляет, без сомнения, Сталин, но ряд этот довольно длинный.

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