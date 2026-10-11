Театральный институт имени Бориса Щукина займется дополнительным образованием школьных педагогов

Театральный институт имени Бориса Щукина планирует организовать дополнительное образование для школьных педагогов, чтобы они могли вести уроки театра.
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