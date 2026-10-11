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Культуромания

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Театральный институт имени Бориса Щукина займется дополнительным образованием школьных педагогов

Театральный институт имени Бориса Щукина займется дополнительным образованием школьных педагогов

Театральный институт имени Бориса Щукина планирует организовать дополнительное образование для школьных педагогов, чтобы они могли вести уроки театра.

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