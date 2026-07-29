TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 040 подписчиков

Час без прессы и боковой вход: о чем Зеленский говорил с Трампом за закрытой дверью

Час без прессы и боковой вход: о чем Зеленский говорил с Трампом за закрытой дверью

Вместо красной дорожки и оркестра — служебный вход в Белый дом подальше от телекамер. Очередной визит Владимира Зеленского в Вашингтон начался без привычной парадности: его кортеж направили в сторону, оставив прессу ни с чем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии