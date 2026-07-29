Час без прессы и боковой вход: о чем Зеленский говорил с Трампом за закрытой дверью

Вместо красной дорожки и оркестра — служебный вход в Белый дом подальше от телекамер. Очередной визит Владимира Зеленского в Вашингтон начался без привычной парадности: его кортеж направили в сторону, оставив прессу ни с чем.
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