🤩 Праздник страны детства: как «Артек» отметил 99-й день рождения? В день рождения «Артека» здесь открыли новый праздничный «город».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🤩 Праздник страны детства: как «Артек» отметил 99-й день рождения? В день рождения «Артека» здесь открыли новый праздничный «город».