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Политической карьере Макрона пришел конец: больше половины французов требуют отставки президента

Политической карьере Макрона пришел конец: больше половины французов требуют отставки президента

Экс-премьер Эдуар Филипп (на втором плане), метит на место Эмманюэля Макрона (на переднем плане).

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Комментарии
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Лев Добрый
А остальные 49% французов такие же мерзавцы, как и Макрон? 😱👈😜
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