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Западные производители комплектующих для ветроэнергетики ушли с российского рынка

Западные производители комплектующих для ветроэнергетики ушли с российского рынка

﻿﻿С российского рынка ушли западные производители комплектующих для ветроэнергетики. Теперь приходится искать способы сохранить существующую инфраструктуру и строить новые станции Из-за сбоев в цепочках поставок и сложной логистики ввод в эксплуатацию ряда российских ветропарков задерживается «Раньше почти все запчасти поступали из-за рубежа: иностранные компании, производившие ветрогенераторы (ВЭУ), были заинтересованы в том, чтобы заработать на поставках.

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