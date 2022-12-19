Западные производители комплектующих для ветроэнергетики ушли с российского рынка

С российского рынка ушли западные производители комплектующих для ветроэнергетики. Теперь приходится искать способы сохранить существующую инфраструктуру и строить новые станции Из-за сбоев в цепочках поставок и сложной логистики ввод в эксплуатацию ряда российских ветропарков задерживается «Раньше почти все запчасти поступали из-за рубежа: иностранные компании, производившие ветрогенераторы (ВЭУ), были заинтересованы в том, чтобы заработать на поставках.
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