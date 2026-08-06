Полицейские Забайкальского края приняли участие в акции «Зарядка со стражем порядка»: в лагере «Байрус»

В рамках акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника, сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю вместе с представителями «Движения Первых» провел утреннюю разминку для воспитанников профильной смены лагеря «Байрус».