smi.media

203 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Косачев: Проект р...
  • Николай Герасименко
    Жизни может и не угрожает ничего, а вот местные сидельцы, посаженные именно им, могут опустить его до статуса "петуха".Жизни Саакашвили ...
  • Аня Турова
    Никто такого не говорит! вы же даже ни у кого не спросили, вы выдаёте желаемое за реальность!Вакаров: В Донецк...

Турция в Катар продолжают консультации по управлению аэропортом Кабула

Министр обороны Турции объявил, что страна продолжает консультации с официальными лицами Катара по поводу управления международным аэропортом Кабула По сообщению регионального офиса информационного агентства Tasnim, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил на заседании Комиссии по бюджету и планированию турецкого парламента: «Консультации между Анкарой и Дохой по вопросам управления кабульским международным аэропортом, имеющим важное значение для афганского народа, продолжаются».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх