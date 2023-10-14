Проскуряков о матче на ноль против «Динамо» и своей форме: «Есть мудрость: от нас усилие и желание, а результат – от Бога. Я ее придерживаюсь»

36-летний вратарь «Авангарда» одержал 2-ю победу в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ, отразив все 28 бросков в матче с «Динамо» (3:0).
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