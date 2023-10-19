Зуб забил 1-й гол в сезоне. У защитника 3 очка в 4 матчах

На 25-й минуте матча с «Вашингтоном» (6:1) 28-летний россиянин точно бросил от синей линии, завершив атаку, в которой поучаствовали нападающий Владимир Тарасенко и защитник Джейк Сэндерсон, получившие очки за результативные передачи.