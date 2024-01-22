В Швейцарии неожиданно раскрыли имя настоящего хозяина Украины

СМИ сообщают о неожиданном открытии, которые было сделано в рамках форума в Давосе (Швейцария). Журналисты обратили внимание, что на «украинском доме» форума надпись была двойной: помимо слов «офис президента Украины» было добавлено «и фонд Виктора Пинчука».