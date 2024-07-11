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Царьград

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Сборная Англии вышла в финал Евро-2024, обыграв на последней минуте Нидерланды

Сборная Англии вышла в финал Евро-2024, обыграв на последней минуте Нидерланды

Сборная Англии обыграла команду Нидерландов со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата Европы-2024 и вышла в финал турнира.

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