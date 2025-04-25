Кто за это заплатит — непонятно. Выпускаемые в США аккумуляторы Samsung станут дороже

Samsung заявила, что американские пошлины увеличат стоимость производства аккумуляторов для электромобилей в Соединенных Штатах, поскольку многие материалы и компоненты, необходимые для этого, импортируются в страну.
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