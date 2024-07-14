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Олусегун о победе «Зенита» в Суперкубке: «Надоело уже на самом деле, плоховато. Мы в одной лиге, но только они выигрывают»

Олусегун о победе «Зенита» в Суперкубке: «Надоело уже на самом деле, плоховато. Мы в одной лиге, но только они выигрывают»

Вчера клуб из Санкт-Петербурга обыграл Краснодар (4:2) и в девятый раз стал обладателем трофея. – Победы «Зенита» не надоедают? – На самом деле надоело уже.

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