Четырнадцатилетняя дочь в драку кинулась с маленькой сестрой из-за старых игрушек: «Это моё!»— …Мама моя почти все лето сидела с нашей младшей дочкой у себя на даче, оздоравливала ребенка, – рассказывает тридцативосьмилетняя Тамара.