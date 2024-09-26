Четырнадцатилетняя дочь в драку кинулась с маленькой сестрой из-за старых игрушек: «Это моё!»— …Мама моя почти все лето сидела с нашей младшей дочкой у себя на даче, оздоравливала ребенка, – рассказывает тридцативосьмилетняя Тамара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии