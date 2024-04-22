В ближайший месяц может произойти несколько губернаторских отставок, об этом «Ведомостям» сообщили источники в администрации президента.
Губернаторы нескольких регионов могут уйти в отставку
Комментарии
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фарид сабиров
Разогнать всех казнокрадов и дышать и жить станет легче . Чем меньше половой прокладки между верховным и народом , тем меньше воровства.
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16 час.
лл
лина любимцева
Подмосковье подчистят, или так и будем загнивать, ПОД БОДРЫЕ РЕЛЯЦИИ?!!
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16 час.
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