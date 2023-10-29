Какой сегодня праздник: 30 октября

Сегодня, 30 октября, отмечается День основания Российского военно-морского флота. Праздник основан согласно приказу главнокомандующего ВМФ РФ, эта дата, начиная с 1996 года, отмечается и как профессиональный праздник — День моряка-надводника.
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