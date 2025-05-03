Преобразование колхозов в совхозы. 03 мая 1957 года вышло постановление о преобразовании колхозов в совхозы.
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Преобразование колхозов в совхозы. 03 мая 1957 года вышло постановление о преобразовании колхозов в совхозы.
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