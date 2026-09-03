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X5 предложил отменить ограничение на расширение торговых сетей

X5 предложил отменить ограничение на расширение торговых сетей

Сейчас порог в 25% для расширения торговых сетей закреплен в законе с 2009 года. Правительство поддержало инициативу X5 и осенью может снизить этот порог на уровне регионов, сохранив его в муниципальных образованиях.

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