Гвардиола о втором требле подряд: «С вероятностью 99,99% мы его не выиграем – это никогда никому не удавалось. Если бы это было легко, «МЮ» бы это сделал»

«Это сказка, все гораздо сложнее. Мы попытаемся обыграть «Эвертон» и посмотрим, что произойдет. С вероятностью 99,99% мы не выиграем [второй] требл, потому что это никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда никому не удавалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии