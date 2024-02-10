Гвардиола о втором требле подряд: «С вероятностью 99,99% мы его не выиграем – это никогда никому не удавалось. Если бы это было легко, «МЮ» бы это сделал»

«Это сказка, все гораздо сложнее. Мы попытаемся обыграть «Эвертон» и посмотрим, что произойдет. С вероятностью 99,99% мы не выиграем [второй] требл, потому что это никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда никому не удавалось.