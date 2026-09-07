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«Удаление Тюкавина – спорное. Он просто хотел освободиться от опеки Джику и задел его. Грубости или преднамеренной жестокости я не увидел». Сметанин о дерби «Динамо» – «Спартак»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин не согласен с решением судьи удалить капитана бело-голубых Константина Тюкавина в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Спартака» (2:1).

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