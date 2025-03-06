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Петербургский дневник

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Виктор Полунин: «Выборгский район по итогам 2024 года стал лидером среди районов города по вводу нового жилья»

Виктор Полунин: «Выборгский район по итогам 2024 года стал лидером среди районов города по вводу нового жилья»

Глава администрации района - о результатах деятельности муниципалитета в прошлом году Глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Виктор Полунин выступил с отчетом об итогах 2024 года и планах на 2025 год.

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