Виктор Полунин: «Выборгский район по итогам 2024 года стал лидером среди районов города по вводу нового жилья»

Глава администрации района - о результатах деятельности муниципалитета в прошлом году Глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Виктор Полунин выступил с отчетом об итогах 2024 года и планах на 2025 год.
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