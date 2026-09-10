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Когда жизнь лагает: спасательный круг из мемов

Когда жизнь лагает: спасательный круг из мемов

Бывает, что день не задался с самого утра: всё валится из рук, планы рушатся, а настроение на нуле. В такие моменты на помощь приходят они — мемы.

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