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РЕН ТВ

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Владельцам погибших после вакцины собак предлагают компенсации за молчание

Владельцам погибших после вакцины собак предлагают компенсации за молчание

РЕН ТВ Еще более скандальное направление получила история с вакциной, которая якобы оказалась смертельной для десятков собак.

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