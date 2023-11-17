Для гостей Санкт-Петербурга подготовили спецпрограмму к новогодним праздникам

Официальный туристский портал Северной столицы Visit Petersburg и Яндекс Путешествия и в преддверии новогодних праздников обновили совместный онлайн-проект, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.
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