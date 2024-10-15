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Байден предупредил Иран, что убийство Трампа станет актом войны

Байден предупредил Иран, что убийство Трампа станет актом войны

Президент США Джо Байден поручил Совету национальной безопасности при Белом доме дать понять Ирану, что любое покушение на жизнь бывшего президента Дональда Трампа, выдвигающегося снова на высший пост от республиканцев, будет рассматриваться как акт войны, передает Fox News со ссылкой на источники.

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