В Барнауле на сутки отключат холодную воду. Список адресов и карта

Жителей просят сделать дополнительные запасы воды В Барнауле с 22:00 24 мая до 22:00 25 мая проведут работы по врезке участка вновь построенного водовода на улицах Кулагина и Калинина и запорно-регулирующей арматуры, сообщает мэрия.
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