В Барнауле на сутки отключат холодную воду. Список адресов и карта

Жителей просят сделать дополнительные запасы воды В Барнауле с 22:00 24 мая до 22:00 25 мая проведут работы по врезке участка вновь построенного водовода на улицах Кулагина и Калинина и запорно-регулирующей арматуры, сообщает мэрия.