В Госдуме назвали окружение ВСУ в Курской области переломным моментом конфликта

Ситуация, в которой оказалась группировка ВСУ в приграничных районах Курской области, стала переломным моментом вооружённого конфликта, считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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