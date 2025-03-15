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В Госдуме назвали окружение ВСУ в Курской области переломным моментом конфликта

В Госдуме назвали окружение ВСУ в Курской области переломным моментом конфликта

Ситуация, в которой оказалась группировка ВСУ в приграничных районах Курской области, стала переломным моментом вооружённого конфликта, считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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