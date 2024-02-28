«Вкусвилл» переходит на нейродизайн. Еще меньше рабочих мест для людей

«Вкусвилл» использует искусственный интеллект для инновационного дизайна упаковкиКомпания «Вкусвилл», известная розничная сеть, начала использовать нейронные сети для создания дизайна упаковки для своих товаров.
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