За призы администрации поселения будут бороться 11 команд из Новоаннинского, Алексеевского, Михайловского, Кумылженского районов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
За призы администрации поселения будут бороться 11 команд из Новоаннинского, Алексеевского, Михайловского, Кумылженского районов.