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Царьград

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В Забайкалье задержали подозреваемого в убийстве таксиста ножом

В Забайкалье задержали подозреваемого в убийстве таксиста ножом

Стражи порядка нашли подозреваемого в убийстве таксиста в поселке Карымское Забайкальского края.В управлении МВД региона сообщили, что 14 октября водитель приехал по заявке к одному из домов.

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