Две страны Балтии готовы размещать ядерное оружие

О беспрецедентной активности НАТО у западных границ Союзного государства свидетельствует заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича, что республика на побережье Балтики готова будет разместить у себя ядерное оружие, если такое решение будет в интересах Североатлантического альянса.