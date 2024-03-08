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Абдуллина о том, где комфортнее – в Лондоне или Париже: «В России! В Европе люди больше из вежливости спрашивают, как твои дела. Элемент хорошего тона, а не реальное желание»

– Лондон или Париж? Где комфортнее? – В России! Даже не знаю, что ответить. Пока нигде не комфортно. Я тут одна, семья далеко, язык не родной.

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