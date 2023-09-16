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Том Леффлер: «GGG уже 613 недель находится в рейтинге The Ring»

Промоутер Том Леффлер, сотрудничающий с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), рассказал об историческом достижении спортсмена.

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