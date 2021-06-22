Страшные документы от ВОЗ, доказательства захвата власти над миром, на примере России. "Никогда так не было, чтобы никак не было, всегда как-то, да было"© Ни о какой «теории заговора» здесь речь не пойдёт.
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