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Документы от ВОЗ, доказательства захвата власти над миром

Документы от ВОЗ, доказательства захвата власти над миром

Страшные документы от ВОЗ, доказательства захвата власти над миром, на примере России. "Никогда так не было, чтобы никак не было, всегда как-то, да было"© Ни о какой «теории заговора» здесь речь не пойдёт.

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Richard B Riddick
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2098301
Antanas
Мне просто интересно кто дал право вмешыватся ВОЗ в чужие дела государств.
Вячеслав Пронин
Чем меньше будет влияние так называемых международных организаций ангажированных и выполняющих волю Запада,тем лучше будет для России.
Richard B Riddick
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2099402

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