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Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари

Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари

Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул, сообщает The Sun.По информации издания, имя экс-футболиста включено в ежегодный наградной список, который будет оглашён уже 14 июня в честь празднования официального дня рождения короля Великобритании Карла III.

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