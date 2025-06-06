Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари

Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул, сообщает The Sun.По информации издания, имя экс-футболиста включено в ежегодный наградной список, который будет оглашён уже 14 июня в честь празднования официального дня рождения короля Великобритании Карла III.
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