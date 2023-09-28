Genesis GV80 обновился и получил купеобразную версию

Шайба селектора коробки передач доработана, а управление климатической системой теперь сенсорное. GV80 в модификации Coupe будет отличаться «спортивным» рулем со скошенным снизу ободом и креслами с более выраженной боковой поддержкой.
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