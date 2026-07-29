Актёры, которые поют: от Финна Вулфхарда до Андрея Миронова

В июле вышел новый альбом Финна Вулфхарда, звезды Netflix-хита «Очень странные дела». «Сноб» считает это отличным поводом вспомнить других актёров с успешной музыкальной карьерой — от Райана Гослинга до Андрея Миронова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии