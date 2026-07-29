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Сноб

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Актёры, которые поют: от Финна Вулфхарда до Андрея Миронова

Актёры, которые поют: от Финна Вулфхарда до Андрея Миронова

В июле вышел новый альбом Финна Вулфхарда, звезды Netflix-хита «Очень странные дела». «Сноб» считает это отличным поводом вспомнить других актёров с успешной музыкальной карьерой — от Райана Гослинга до Андрея Миронова.

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