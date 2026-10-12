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Парада назвал футболиста, против которого было тяжелее всего в Ла Лиге: «Будет постоянно пытаться тебя обыграть»

Парада назвал футболиста, против которого было тяжелее всего в Ла Лиге: «Будет постоянно пытаться тебя обыграть»

Защитник «Спартака» Виктор Парада, который ранее выступал за «Алавес», назвал вингера «Барселоны» Ламина Ямаля самым сложным соперником в Ла Лиге.

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