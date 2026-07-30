В Башкортостане сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении студента, продавшего банковскую карту третьему лицу

Сотрудниками Управления МВД России по городу Стерлитамаку в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 18-летний студент одного из колледжей города, который в марте 2026 года продал личную банковскую карту неустановленному лицу в мессенджере за вознаграждение.
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