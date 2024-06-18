Дания хочет запереть российские танкеры на Балтике Страна изучает возможности ограничить передвижение «теневого флота» с российской нефтью через Балтийское море.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Бабин
А может за счёт Дании расширить Балтийское море-если им места мало.Как уже задолбали своими страшилками.Во времена СССР Турция пыталась запретить проход советским кораблям через Босфор но после ответа что Босфор будет расширен за счёт берегов Турции-она успокоилась
Ответить
18 час.
Свежие комментарии