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«Интер» летом может подписать Толиссо в качестве свободного агента

«Интер» летом может подписать Толиссо в качестве свободного агента

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttosport. По сведениям источника, на 27-летнего француза претендует «Интер», который намерен подписать игрока следующим летом в качестве свободного агента.

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